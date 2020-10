Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrfamilienhaus Am Frauentor zweimal angegriffen

Mühlhausen (ots)

Gleich zweimal wurde ein Mehrfamilienhaus Am Frauentor in der Nacht von Sonntag auf Montag angegriffen. Gegen 24 Uhr beschädigte ein Unbekannter die Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses. Als ein Bewohner misstrauisch wurde und nachschaute, ergriff der Unbekannte die Flucht. Etwa zwei Stunden später gab es einen erneuten Polizeieinsatz am Wohnhaus. Unbekannte waren in das Haus eingebrochen. Sie erbeuteten einen Bollerwagen mitsamt einiger Möbelstücke. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell