Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat aus Dönerimbiss gestohlen

Wiehe (ots)

Am vergangenen Wochenende drangen Unbekannte gewaltsam in einen Dönerladen Im Gewerbegebiet ein. Der oder die Täter erbeuteten einen Zigarettenautomaten. In der Nähe des Imbisses wurde im Außenbereich ein Feuerlöscher entleert. Ob dies mit einem Einbruch in Zusammenhang steht, ist derzeit noch unklar. Wer hat etwas bemerkt und kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben? Wer kann Angaben zur Leerung des Feuerlöschers machen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

