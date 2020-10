Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Spritdiebe ergreifen die Flucht und hinterlassen Spuren

Schönstedt (ots)

Plötzlich überrascht wurden Baustellendiebe am Sonntagabend nahe Schönstedt im Unstrut-Hainich Kreis. Kurz vor 22 Uhr lösten sie den Alarm aus, ein Wachschutz wurde alarmiert. Die hinzugerufenen Polizisten entdeckten den Kraftstoffdiebstahl aus einer Baumaschine. Die Täter waren über das angrenzende Feld geflüchtet, ließen aber ihr Auto, bereits befüllte Kanister und Tatwerkzeuge am Tatort zurück. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell