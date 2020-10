Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aufbruch von Garagen

Mühlhausen (ots)

Am Morgen des 10.10.2020 stellte der Eigentümer einer Garage in der Friedrich-Naumann-Straße in Mühlhausen fest, dass das Tor seiner Garage aufgehebelt wurde. Insgesamt wurden von den eingesetzten Beamten vor Ort vier aufgebrochene Garagen im Garagenkomplex Uferweg/Friedrich-Naumann-Straße festgestellt. Es wurde eine Anzeige wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls aufgenommen. Da bislang nicht alle Eigentümer ermittelt werden konnten, wurden die betroffenen Garagen von der Feuerwehr Mühlhausen verschlossen. Die Geschädigten sollten sich bei der PI Unstrut-Hainich melden und Angaben zum entstandenen Schaden machen. Sollten Zeugen Angaben zu den Aufbrüchen machen können, werden sie ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

