Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand von Heuballen

Herbsleben (ots)

Ein Brand wurde der Rettungsleitstelle des Unstrut-Hainich-Kreises am Samstag, 10.10.2020 gegen 16 Uhr gemeldet. In Herbsleben, am Ortsausgang in Richtung Bad Tennstedt brannten zwei Heuballen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Herbsleben gelöscht werden. Wie es zum Brand gekommen ist, konnte bislang nicht geklärt ist. Sachschaden entstand nicht.

