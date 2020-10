LPI-NDH: Straftaten

Landespolizeiinspektion Nordhausen

In der Zeit vom 08.10.2020, 17:00 Uhr bis zum 10.10.2020, 16:00 Uhr brachen unbekannte Täter in der der Aue 3 in Heiligenstadt in einen Keller ein.Dabei entstand an der Tür ein Schaden in Höhe von ca. 100,-EUR. Entwendet wurde nach Angaben der Geschädigten jedoch nichts.

In der Zeit vom 09.10.2020, 16:00 Uhr bis zum 11.01.2020, 24:00 Uhe beschädigten unbekannte Täter in der Husumer Straße in Heiligenstadt einen geparkten PKW Renault. Die Täter zerkrazten das Fahrzeug im Heckbereich und beschädigten einen Reflektor. Der Sachen wird mit etwa 500,-EUR angegeben.

