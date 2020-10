Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfälle

Heiligenstadt (ots)

Am 10.10.2020 gegen 16:30 Uhr befuhr der Fahrer eines Transporters Mercedes Sprinter das Gelände einer Tankstelle am Holzweg in Heiligenstadt. Bei Rückwärtsfahren erfasste er einen inter dem Fahrzeug entlang gehenden Fußgänger. Dieser kam zu Fall und verletzte sich am Kopf.

Am 09.10.2020 gegen 13:30 Uhr stieß der Fahrer eines Renault in der Kirchstraße in Rustenfelde beim Rückwärtsfahren gegen die Unfriedung eines Grundstücks.Dabei entstand ein Schaden in Höhe von ca. 150,-EUR.

Am 09.10.2020 gegen 22:00 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW Skoda die L 1015 aus Dünwald kommend in Richtung Rüdigershagen. In Folge unangepasster Geschwindigkeit kam in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einen entgegenkommenden PKW VW Golf zusammen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von ca. 8000,-EUR. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Am Samstag dem 10.10.2020 gegen 22:45 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW Seat die L 2022 von Heiligenstadt in Richtung Kalteneber. Auf Höhe des Kilometers 3,4 stieß er mit einem, über die Fahrbahn wechselndem Wildschwein zusammen. Das Tier flüchtete nach dem Zusammenstoß in den Wald.Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500,-EUR.

Am 10.10.2020 gegen 22:15 Uht stieß die Fahrerin eines PKW VO auf der L 1011 zwischen Sonnenstein und Kirchohmfeld mit einem, über die Fahrbahn wechselndem Reh zusammen. Dabei wurde das Tier getötet. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 250,-EUR.

