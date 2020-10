Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrt endete auf Feld

Holbach (ots)

Glück im Unglück hatte am Freitag Abend der 29-Jährige Fahrer eines VW, welcher gegen 18:00 Uhr die L2064 aus Richtung Schiedungen in Richtung Holbach befuhr. In einer Linkskurve verlor Dieser auf Grund der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Verkehrszeichen und kam schließlich auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Inspektionsdienst Nordhausen

Telefon: 03631 960

E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell