Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kontrolle verloren

Woffleben (ots)

Am Freitag, gegen 20:00 Uhr, befuhr ein 15-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad die Ortslage Woffleben aus Richtung Niedersachswerfen kommend in Richtung Cleysingen. Beim Versuch,linksseitig an einem abgeparkten PKW vorbeizufahren, verlor der Jugendliche die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte, wobei er sich schwer am Bein verletzte. Ein Rettungswagen verbrachte ihn in ein Krankenhaus.

