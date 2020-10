Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wo ist Elina - 12-Jährige in Artern vermisst

Seit Donnerstag, 8. Oktober, wird die 12-jährige Elina Rosenhain aus einer Jugendeinrichtung in Artern vermisst. Elina ist 1.64 m groß und wiegt ca.60 kg. Sie hat schulterlange, blonde Haare. Zuletzt war sie mit Turnschuhen, Leggins und einem schwarzen Nike Pullover bekleidet. Wer hat Elina gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Möglicherweise hält sie sich in Jena und Umgebung auf, da sie von dort stammt. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

