Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Scheibe eingeschlagen, Werkzeug gestohlen

Bad Langensalza (ots)

Ein Zeuge meldete sich in der Nacht zu Freitag, gegen 0.45 Uhr, bei der Polizei. Ein Unbekannter schlug die Scheibe eines Transporters, der in der Kleinspehnstraße abgestellt war, ein und erbeutete daraus Werkzeuge. Noch vor Eintreffen der Polizeibeamten war der Täter geflüchtet. Er soll, Zeugenaussagen zufolge, in einer dunkelfarbenen Limousine in Richtung Parkstraße davon gefahren sein. Am Transporter entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

