Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Reifen platt gestochen

Mühlhausen (ots)

In der Nacht zu Freitag machten sich Unbekannte in Mühlhausen an einem Audi zu schaffen. Der oder die Täter zerstachen zwei Reifen des Autos, das in der Görmarstraße abgestellt war. Ein Zeuge bemerkte kurz nach 1 Uhr ein Zischen und sah, wie eine Person in Richtung Bahnhof davon lief. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03631/960 zu melden.

