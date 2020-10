Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in leerstehendem Einfamilienhaus

Nordhausen (ots)

Am Donnerstagmorgen stellte der Eigentümer fest, dass sein Einfamilienhauses in der Friedrich-Engels-Straße von Einbrechern heimgesucht wurde. Der oder die Täter drangen gewaltsam über ein Fenster in das im Umbau befindliche, unbewohnte Wohnhaus ein. Sie nahmen Werkzeuge im Wert von etwa 4000 Euro mit. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 100 Euro. Wer den Einbruch bemerkt hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

