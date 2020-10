Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizist nach Widerstand dienstunfähig

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung wurden Polizisten am Mittwochabend, gegen 21.30 Uhr, in Heiligenstadt gerufen. In der Wilhelmstraße stritten sich zwei Männer, ein 38-Jähriger schlug dem anderen ins Gesicht. Die Beamten mussten Pfefferspray gegen den Angreifer einsetzen, um die Streitenden zu trennen und unter Kontrolle zu bringen. Dabei wehrte sich der 38-Jährige massiv, wobei ein Polizist verletzt wurde. Da der 38-Jährige augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den Mann wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt. Der Polizeibeamte ist infolge seiner Verletzung vorerst dienstunfähig.

