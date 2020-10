Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Transporter überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt

Sollstedt (ots)

Der Fahrer eines Transporters befuhr am Mittwoch, kurz nach 13 Uhr, die Landstraße 3080 aus Richtung Obergebra in Richtung Sollstedt. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Transporter. In weiterer Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug durchfuhr den Straßengraben, überschlug sich und kam schließlich auf den Rädern auf einem Feld zum Stehen. Der Fahrer des Transportes erlitt schwere Verletzungen. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell