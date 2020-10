Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Durch Kennzeichenwechsel überführt

Mühlhausen (ots)

Eine Zeugin beobachtete am Mittwochvormittag in der August-Bebel-Straße einen Autofahrer, der an seinem Mercedes die deutschen Kennzeichen mit einem polnischen Kennzeichen tauschte. Sie informierte die Polizei. In der Ortslage Großengottern gelang es den Beamten den Mercedes zu stoppen, nachdem ein erster Anhalteversuch misslang. Der hinreichend polizeibekannte 30-jährige, ukrainische Fahrer stand unter dem Einfluss von Drogen. Die deutschen Kennzeichen waren nicht mehr zugelassen. Zur Herkunft der polnischen Kennzeichen dauern die Ermittlungen noch an. Ob der Mercedes dem 30-Jährigen tatsächlich gehört ist noch unklar. Während der Klärung des Vorfalls stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige unmittelbar nach dem Wechsel der Kennzeichen in der Langensalzaer Landstraße an einem Auffahrunfall beteiligt war und die Unfallstelle unerlaubt verließ. Hier konnte sich der Unfallgegner an die polnischen Kennzeichen erinnern, die letztendlich den 30-Jährigen auch der Unfallflucht überführten. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen des Verdachtes des Fahrens unter Drogeneinfluss und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

