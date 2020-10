Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: 250 kg Äpfel gestohlen

Pfafferode (ots)

Mit circa 250 kg gestohlenen Äpfeln flüchtete ein Dieb am Mittwochvormittag in Pfafferode. Der Unbekannte fuhr mit seinem Traktor und einem Anhänger vor und lud die Äpfel auf den Anhänger. Als ein Zeuge den Mann auf den Diebstahl ansprach, ergriff er mit den Äpfeln im Wert von etwa 375 Euro die Flucht. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

