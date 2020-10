Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Anhängerdiebstahl

Abtsbessingen (ots)

Bereits am vergangenen Wochenende wurde das Betriebsgelände der Agrargenossenschaft Abtsbessingen in der Billeber Straße von Dieben heimgesucht. Zwischen Samstag, 3. Oktober, und Montag, 5. Oktober, erbeuteten Unbekannte einen silberfarbenen Pkw-Anhänger mit Auffahrrampe im Wert von etwa 2000 Euro. Am Anhänger war das Kennzeichen KYF-AH170 angebracht. Wer Hinweise geben kann oder etwas zum möglichen Verbleib des Hängers sagen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell