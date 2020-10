Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit falschen Kennzeichen erwischt

Nordhausen (ots)

Am Dienstagabend stellten Polizisten in Nordhausen die Kennzeichentafeln eines Autos sicher. Sie kontrollierten die 39-jährige Fahrerin gegen 20.15 Uhr in der Neustadtstraße. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass die am Audi angebrachten Kennzeichen zu einem anderen Fahrzeug gehören. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Urkundenfälschung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell