Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ungebetene Gäste in Turnhalle

Hüpstedt (ots)

Am Dienstagabend, gegen 22.50 Uhr, meldete ein Zeuge verdächtige Personen an der Turnhalle einer Grundschule im Rasenweg. Er vermutete einen Einbruch. Vor Ort entdeckten die Polizisten mehrere beschädigte Fenster. Die Täter waren bereits aus der Turnhalle geflüchtet. Die Beamten erstatteten Anzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Bei den Tätern könnte es sich um Jugendliche gehandelt haben. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

