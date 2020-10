Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahranfänger auf Abwegen

Hüpstedt (ots)

Der Fahrer eines VW befuhr am Dienstag, gegen 14.50, die Landstraße aus Hüpstedt kommend in Richtung Zaunröden. Nach einer Kurve kam der 18 Jahre alte Fahrer mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto drehte sich, ein angrenzender Straßengraben stoppte die Irrfahrt. Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell