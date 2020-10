Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nebengelass in Flammen

Struth (ots)

Mindestens 50.000 Euro richtete ein Feuer am Dienstagnachmittag in Struth im Unstrut-Hainich Kreis an. Im Nebengelass eines Wohnhauses, das als Werkstatt und Lager genutzt wird, kam es gegen 15 Uhr zum Brandausbruch. Der Eigentümer versuchte vergeblich, die Flammen selbst zu bekämpfen. Die Feuerwehr musste schließlich den Brand löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Ersten Ermittlungen zufolge ist das Feuer wahrscheinlich in der Nähe eines Ofens in der Werkstatt ausgebrochen. Die genaue Brandursache muss nun durch weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei geklärt werden.

