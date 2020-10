Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kraftstoffdiebstahl aufgeflogen, Täter vorläufig festgenommen

Bad Langensalza (ots)

Ein Dieb konnte in der Nacht zum Dienstag gestellt werden. Der Mann machte sich an den Tankdeckeln mehrerer Fahrzeuge zu schaffen, die auf dem Parkplatz des Klinikums in der Kurpromenade in Bad Langensalza abgestellt waren. Mehrere Zeugen beobachteten den Täter und informierten kurz vor Mitternacht die Polizei. Beim Versuch, den Dieb zu stoppen, schlug einer der Zeugen die Seitenscheibe des Täterfahrzeugs, einem Audi, ein. Die Zeugenhinweise führten die Polizisten schließlich nach Bothenheilingen. Dort konnte der 30-jährige Tatverdächtige in der Wohnung einer 36-Jährigen angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter Drogen stand. Der hinreichend Polizeibekannte, der gegenwärtig ohne festen Wohnsitz ist, wurde zunächst vorläufig festgenommen, befindet sich inzwischen aber wieder auf freiem Fuß. Bereits am zurückliegenden Wochenende brachen Unbekannte zehn Autos auf, die ebenfalls auf dem Parkplatz am Klinikgelände abgestellt waren. Auch da wurde Kraftstoff gestohlen. Ob der 30-Jährige dafür verantwortlich ist, muss nun geklärt werden.

