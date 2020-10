Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sportwagen gestohlen

Nordhausen, Dingelstädt (ots)

Gleich zweifach Erfolg hatten Autodiebe in der Nacht zum Dienstag in Nordthüringen. Vom Gelände eines Autohauses in der Sundhäuser Straße in Nordhausen erbeuteten sie einen Kia Stinger in rot, mit den Kennzeichen NDH-O251. In Dingelstädt brachen Unbekannte das Tor zum Autohaus Auf der Heide auf. Auch dort hatten sie es auf einen Kia Stinger abgesehen. Das gestohlene Auto dort ist grau und war mit den Kennzeichen EIC-KC 1 versehen. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 98000 Euro geschätzt. Wer kann Hinweise zum Tatgeschehen geben? Wem sind im Vorfeld der Diebstähle Personen in der Nähe der Autohäuser oder verdächtige Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 oder der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510.

