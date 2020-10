Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beim Zurücksetzen mit Fahrzeug kollidiert

Sondershausen (ots)

Der Fahrer eines Suzuki befuhr am Montag, kurz nach 15 Uhr, die Edmund-König-Straße in Richtung Possenallee. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte der 82-Jährige geradeaus auf die Goethestraße zu fahren. Da er den von rechts kommenden Verkehr beachten musste und offenbar etwas zu weit in den Kreuzungsbereich gefahren war, setzte er zurück. Dabei kam es zur Kollision mit dem dahinter stehenden Audi eines 27-Jährigen. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf mindestens 1500 Euro.

