Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fronttür einer Bäckerei beschädigt

Mühlhausen (ots)

Mit einem Pflasterstein beschädigte ein Unbekannter in der Nacht zum Dienstag, gegen 0.10 Uhr, die Glaseingangstür einer Bäckerei in der Linsenstraße. Ein Anwohner beobachtete die Tat und sah den offensichtlich betrunkenen Mann flüchten. Wer etwas beobachtet hat und Hinweise zu dem Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

