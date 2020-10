Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad und Motorradspiegel aus Keller gestohlen

Mühlhausen (ots)

In der Nacht zum Montag drangen Unbekannte gewaltsam in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Brückenstraße ein. Der oder die Täter erbeuteten zwei Motorradspiegel und ein blaues Mountainbike des Herstellers Cross Speed Bike. Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib der gestohlenen Gegenstände nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell