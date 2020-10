Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dieb im Auto ertappt

Leinefelde (ots)

Nicht schlecht staunte ein Handwerker am Montagvormittag in der Lutherstraße. Als er zu seinem unverschlossenen Transporter kam, saß ein Mann im Auto und spielte an einem zurückgelassenen Lasermessgerät. Als ihn der Handwerker ansprach, ergriff der zunächst Unbekannte auf seinem Fahrrad die Flucht. Zurück ließ er zwei Flaschen Bier, die er im Auto gefunden und sich bereits hinter dem Transporter zum Mitnehmen bereitgestellt hatte. Im Rahmen der Ermittlungen war der Flüchtige schnell ertappt. Es handelte sich um einen polizeibekannten 22-jährigen Mann.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell