Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad aus Stadion gestohlen

Artern (ots)

Am Sonntag stahlen Unbekannte zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr ein Fahrrad, welches auf dem Gelände des Stadions in der Saline abgestellt war. Der oder die Diebe durchtrennten das Seilschloss, mit dem das Fahrrad gesichert war und hoben das orangefarbene Mountainbike offenbar über den Zaun des Stadions. Wer den Diebstahl beobachtet hat oder Hinweise zum Verbleib des Fahrrades geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Artern unter der 03466/3610 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell