Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Diskothek

Worbis (ots)

Am Sonntag wurde eine Diskothek in der Duderstädter Allee von Einbrechern heimgesucht. Der oder die Täter versuchten zwischen 12.10 Uhr und 21.30 Uhr gewaltsam in das Objekt einzudringen. Die Diebe scheiterten, es blieb beim Versuch. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

