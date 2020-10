Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt

B 85 Kyffhäuser (ots)

Ein 27-jähriger befuhr am Freitagnachmittag mit seinem Kraftrad die Bundesstraße 85 aus Richtung Bad Frankenhausen kommend in Richtung Rathsfeld. Beim Durchfahren einer Rechtskurve kam dieser nach links von der Fahrbahn ab und schädigte ein dort stehendes Verkehrszeichen. Der Fahrer wurde hierbei schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht werden. Die B 85 musste zeitweise komplett gesperrt werden. Am Verkehrszeichen sowie am Krad entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell