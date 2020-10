Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen

Uthleben (ots)

Ein jugendlicher Autofahrer befuhr mit seinem Opel am Donnerstag, gegen 16.45 Uhr, den Steinbrücker Weg aus Richtung Uthleben in Richtung der Bundesstraße 4. In einer Kurve geriet er auf das Bankett neben der Fahrbahn. Der Opel kam ins Schleudern und nach links von der Straße ab. Der Straßengraben stoppte die Fahrt des 18-Jährigen. Der junge Fahrer blieb unverletzt. An seinem Auto entstand erheblicher Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell