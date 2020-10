Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kraftstoff-Diebe aktiv

Bothenheilingen (ots)

Mehrere Fahrzeuge waren in Bothenheilingen das Ziel von Kraftstoff-Dieben. Der oder die Täter öffneten die Tankdeckel gewaltsam und erbeuteten den Kraftstoff. Bei einigen Fahrzeugen blieb es beim Versuch. Alle betroffenen Autos waren in der Blumenstraße abgestellt. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstag, 22. September, und Mittwoch, 30. September. Wer hat etwas beobachtet oder kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

