Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baustellen-Diebe erwischt - Die Polizei sucht Zeugen

Ebeleben (ots)

Zwei unbekannte Täter fuhren am Mittwochnachmittag, gegen 14.30 Uhr, mit einem Traktor, an dem ein Wohnanhänger angehängt war, zu einer Baustelle in der Sondershäuser Straße. Die Diebe hielten am Materiallager und begannen, fremde Gegenstände in ihren Wohnanhänger zu laden. Zeugen, die auf der Baustelle tätig waren, bemerkten den Diebstahl und forderten die Diebe auf, die Handlungen einzustellen. Daraufhin soll einer der Täter die Zeugen mit einem Gehstock geschlagen haben. Anschließend flüchtete das Duo vom Tatort. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Wer hat den Vorfall bemerkt? Wer kann Angaben zu den Unbekannten Tätern oder dem Fahrzeug, mit dem sie unterwegs waren, machen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

