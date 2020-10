Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto gegen anderes Fahrzeug gerollt

Roßleben (ots)

Ein Mann stellte seinen Skoda am Mittwoch, gegen 17.30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Friedenstraße ab. Dabei hatte er offenbar die Handbremse des Autos nicht richtig angezogen. Der Skoda rollte los und kollidierte mit einem abgestellten Citroen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt etwa 2000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

