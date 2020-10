Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beifahrerscheibe zerstört

Nordhausen (ots)

Am Mittwochnachmittag zerstörten Unbekannte die Beifahrerscheibe eines Seat, der in der Straße Auf dem Sand abgestellt war. Die Tatzeit liegt zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr. Entwendet wurde ersten Ermittlungen zufolge nichts. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell