Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Supermarkt evakuiert

Ellrich (ots)

Am Mittwochnachmittag musste ein Supermarkt in der Zorger Straße evakuiert werden. Bei Polizei und Feuerwehr ging gegen 15.20 Uhr die Meldung über einen vermeintlichen Brand im Lager des Marktes ein. Vor Ort stellte sich heraus, dass es nicht im Lager brannte, sondern dass ein neben dem Einkaufsmarkt befindlicher Räucherofen Feuer gefangen hatte. Der Rauch war in das Lager gezogen, welches gelüftet werden musste. Menschen kamen nicht zu Schaden.

