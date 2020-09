Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorfahrtsfehler führt zu Unfall, ein Autofahrer verletzt

Artern (ots)

Erheblichen Sachschaden verursachte am Mittwochmorgen eine Autofahrerin in Artern. Die Frau befuhr, gegen 09.10 Uhr, das Untere Talfeld in Richtung Kachstedter Straße. Beim Rechtsabbiegen auf die Kachstedter Straße kollidierte sie mit einem vorfahrtsberechtigten Hyundai, der in Richtung Sangerhäuser Straße fuhr. Dessen 65-jähriger Fahrer erlitt einen Schock, die Frau blieb unverletzt. Beide Autos wurden erheblich beschädigt.

