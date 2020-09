Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Crash auf Bundesstraße, Autofahrer verletzt

Sondershausen (ots)

Ein 73-jähriger Autofahrer wurde am Mittwochvormittag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 249 leicht verletzt. Der Rentner befuhr mit seinem Audi die Straße von der Bundesstraße 4 kommend in Richtung Gundersleben. Hinter einer Kurve kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Seat. Durch herumfliegende Glassplitter erlitt der Mann im Audi Gesichtsverletzungen. Der 23-jährige Unfallgegner blieb unverletzt. Beide Autos wurden beschädigt. Zum Unfallhergang sucht die Polizei Zeugen. Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, zu melden.

