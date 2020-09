Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Handydiebe - Wer erkennt die Männer?

Nordhausen (ots)

Die Unbekannten stehen im Verdacht, am Mittwoch, 4. September 2019, gegen 12.50 Uhr, in einem Handyladen in der Rautenstraße Telefone gestohlen zu haben. Sie betraten das Geschäft und liefen zielgerichtet auf eine Auslage zu. Blitzartig griffen sie zu, rissen vier Handys der Marke Samsung, Huawei und IPhone aus der Verschraubung und flüchteten. In der Sangerhäuser Straße verlor sich die Spur der beiden Täter. Während es sich bei den Geräten der Marke Samsung und Huawei um Dummies gehandelt hat, waren die Hyandys von IPhone funktionstüchtig. Der Schaden belief sich auf ca. 2000 Euro. Die Täter konnten von der Überwachungskamera im Geschäft gefilmt werden. Wer kennt die Täter oder kann Hinweise zu ihnen geben? Seit September 2019 gab es fünft derartige Diebstähle im Norden Thüringens. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

