Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorrad gestohlen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Großengottern (ots)

Nach dem Diebstahl eines Motorrades, der sich am Dienstagabend im Unstrut-Hainich Kreis ereignete, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Der Besitzer des Kraftrades stellte sein Fahrzeug gegen 18.30 Uhr auf einem Parkplatz am Stausee Großengottern, an der Staumauer, ab. Als er etwa 20 Minuten später zu dem Motorrad zurückkehrte, musste er feststellen, dass es gestohlen wurde. Bei dem Motorrad handelt es sich um eine blau-schwarze Yamaha, Typ WR125X, im Wert von mehreren tausend Euro. Außerdem verschwunden sind ein schwarzer Motorradhelm und Motoradhandschuhe, die der Mann an seinem Fahrzeug zurückgelassen hatte. Wer hat den Diebstahl bemerkt? Wer kann etwas zum Verbleib des Fahrzeuges sagen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell