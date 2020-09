Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Löscharbeiten in Lengenfeld unterm Stein dauern an

Lengenfeld unterm Stein (ots)

Die Löscharbeiten am Wohnhaus am Kirchberg dauern an. Zwei Bewohnerinnen im Alter von 70 und 49 Jahren wurden vorsorglich mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

