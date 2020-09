Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnhaus in Flammen, Fenster und Türen geschlossen halten

Lengenfeld unterm Steim (ots)

In der Bahnhofstraße, in der Nähe der Kirche, brennt derzeit ein Wohnhaus. Der Dachstuhl und das erste Obergeschoss stehen in Flammen. Die Löscharbeiten sind im vollen Gange. Gegenwärtig kommt es am Brandort zu Verkehrsbehinderungen. Auf Grund der starken Rauchentwicklung werden die Bewohner von Lengenfeld unterm Stein gebeten, ihre Fenster geschlossen zu halten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell