Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer gestürzt

Uder (ots)

Ein Motorradfahrer zog sich am Montagabend bei einem Unfall in Uder leichte Verletzungen zu. Der 26-Jährige befuhr kurz vor 20 Uhr die Straße der Einheit in Richtung Heiligenstadt, als das Zweirad in einer Linkskurve wegrutschte und der Motorradfahrer zu Fall kam. Die Suzuki war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

