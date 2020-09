Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autoscheibe eingeschlagen

Mühlhausen (ots)

Am Montag zerstörten Unbekannte in Görmar die Fensterscheibe eines Fahrzeuges. Der Audi war zwischen 7.25 Uhr und 15.35 Uhr auf einem Parkplatz in der Sondershäuser Landstraße abgestellt, als der oder die Täter die Scheibe mit einem Stein zerstörten. Ersten Ermittlungen zufolge erbeuteten der oder die Unbekannten nichts. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell