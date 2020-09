Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall auf Kreuzung, drei Frauen verletzt

Mühlhausen (ots)

Drei verletzte Autofahrerinnen forderte ein Unfall am Montagmorgen in Mühlhausen. Eine 43-Jährige war mit ihrem Audi TT gegen 8 Uhr aus dem Kreuzgraben kommend in den Kreuzungsbereich eingefahren und dort mit dem von rechts, auf der Bundesstraße fahrenden Audi A 3 kollidiert. Der A3 wurde in der Folge durch die Wucht des Aufpralls gegen ein weiteres Auto geschleudert, das in der Friedrich-Engels-Straße stand, um auf die Bundesstraße abzubiegen. Die verletzten Frauen kamen ins Krankenhaus, die Autos mussten abgeschleppt werden.

