Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rentnerin nach Unfall im Krankenhaus, die Polizei sucht Zeugen

Bad Langensalza (ots)

Die Polizei in Bad Langensalza sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 24. September, in der Goethestraße. Gegen 13.25 Uhr befuhr eine 77-jährige Radfahrerin die Goethestraße aus Richtung Parkplatz Friederiken Therme in Richtung Thamsbrücker Straße. Auf Höhe der zweiten Ein-und Ausfahrt zum Parkplatz Aldimarkt und Edekamarkt überholte ein bislang unbekanntes Auto die Rentnerin. Beim Widereinscheren nach rechts kollidierte das Heck des Autos mit dem Vorderrad der Radlerin. Die Frau stürzte, Ersthelfer kümmerten sich um die Verletzte bevor sie ins Krankenhaus kam. Der unbekannte Pkw fuhr in Richtung Thamsbrücker Straße davon. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können. Außerdem werden die Ersthelfer gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Langensalza unter der Telefonnummer 03603/8310 oder pst.badlangensalza@polizei.thueringen.de entgegen.

