Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrerseite beschädigt - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Nordhausen (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich bereits an einem Wochenende Mitte September ereignete, sucht die Polizei Zeugen. Eine Frau hatte ihr Fahrzeug am Freitagmorgen, 11.September, am Fahrbahnrand der Blumenstraße abgestellt. Als sie den schwarzen VW Lupo am Sonntagabend, 13. September, wieder nutzen wollte, stellte sie unfallbedingte Schäden an der Fahrerseite fest. Der Unfallverursacher hatte die Unfallstelle unerlaubt verlassen. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich ersten Ermittlungen zufolge um einen weißen Transporter oder einen kleineren Lkw gehandelt haben. Am Lupo entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

