Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto beschädigt

Nordhausen (ots)

Einen Schaden von mindestens 1000 Euro hinterließen Unbekannte an einem Fahrzeug, das in der Bochumer Straße abgestellt war. Die Täter zerkratzten eine Fahrzeugseite des Renaults. Am Sonntagnachmittag stellte der Fahrzeugbesitzer die Beschädigung fest. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

