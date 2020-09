Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Lagerhalle

Nordhausen (ots)

Am Sonntag meldete ein Zeuge den Einbruch in die Lagerhalle einer Firma in der Rathsfelder Straße. Der oder die Täter waren gewaltsam in die Halle eingedrungen. Ersten Ermittlungen zufolge nahmen der oder die Einbrecher Schlüssel mit. Was sie genau erbeuteten, muss noch geklärt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell